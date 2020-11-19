Мужчина в Карелии заманил к себе в коттедж конфетами девочку из многодетной семьи и подверг ее сексуальному насилию

Детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев рассказал о ситуациях, в которых дети оказываются беззащитными перед взрослыми.

Уполномоченный по защите прав ребенка в Карелии Геннадий Сараев провел пресс-конференцию с журналистами, где ответил на самые актуальные вопросы.

В рамках обсуждения "дела Дмитриева" Геннадий Сараев рассказал историю о сексуальном насилии, которая произошла в Карелии с ребенком из многодетной семьи.

"Многодетная семья получила землю и построила дом, где и проживала. Рядом стоял коттедж, в котором жили мужчина с женщиной уже в возрасте. Мама девочки из многодетной семьи заметила, что дочка стала часто капризничать, агрессировать. Женщина отвела ребенка к психологу. Психолог на встрече с девочкой выяснил, что она подвергалась сексуальному насилию со стороны соседа, который завлекал ее к себе игрушками, конфетами, щенком... Когда началась проверка, жена этого мужчины заявила, что ее мужа оклеветали, что они как соседи просто мстят. Тогда мы обратились в прокуратуру с требованием выйти на арест мужчины, так как они проживают на одной улице, дома находятся рядом и девочка все время видит своего насильника. Он находился под домашним арестом, то есть спокойно выходил во двор. Многодетной семье поступали угрозы за то, что подали заявление. Когда началась проверка, выяснилось, что не только эта девочка стала жертвой, но еще и внучка, и подружка девочки. Когда появились три пострадавшие, только после этого мужчину арестовали".

Геннадий Сараев объяснил, что задержание подозреваемого в сексуальном насилии произошел только тогда, когда число жертв достигло трех. А до этого момента слова ребенка не воспринимались всерьез.

"Со стороны близких и коллег мужчины была выстроена защита: все говорили, что его оклеветали, он хороший человек, профессионал, он воробушка не обидит. Это политика дискриминационная, потому что у взрослого есть широкий круг знакомств и поддержка. У ребенка этого круга нет. У нас по умолчанию верят взрослому и не верят ребенку: ребенок фантазирует, ребенок может оклеветать, ребенок может повторять чьи-то чужие слова..."

Отметим, что на сайте Следкома Карелии в этом году данная история не публиковалась.