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Мужчина в Петрозаводске бегает по дороге и кидается под колеса автомобилей (ФОТО, ВИДЕО)

Новости. Происшествия
11:40, 15 Апреля 2021
фото: © читатель «Столицы на Онего»
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На проспекте Александра Невского горожане запечатлели на видео мужчину, который бегает по дороге, бросаясь под машины.

В редакцию «Столицы на Онего» петрозаводчане прислали видео, на котором запечатлели бегающего по дороге мужчину.

 

«Мужчина бегает по проспекту Александра Невского, ведет себя неадекватно, кричит, кидается под машины. С проезжей части не уходит, бежит от озера в сторону Комсомольского проспекта», — написал в комментарии автор видео.

Горожанин, обратившийся в редакцию, сообщил, что позвонил в службу «112», где обещали помочь.

Напомним, 20 марта в 10.45 на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Маршала Мерецкова уже был зафиксирован подобный инцидент. В тот день в течение нескольких минут пешеход бесцельно бродил по перекрестку, кружился, бегал между проезжающим автотранспортом, не реагируя на знаки светофора.

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Комментарии

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Off
2021-04-15 12:10:36
Насмотрелся телевизора ...
наташка
2021-04-15 11:44:22
Типичный протестун
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