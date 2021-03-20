В Петрозаводске неадекватный пешеход кружился по перекрестку, убегая от машин (ВИДЕО)

Камера запечатлела странного пешехода, устроившего опасные игры на проезжей части на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Маршала Мерецкова.
Как пишет ДТП ПТЗ, инцидент произошел в минувшую субботу, 20 марта, в 10-45 на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Маршала Мерецкова.
В течение нескольких минут пешеход бесцельно бродил по перекрестку, кружился, бегал между проезжающим автотранспортом, не реагируя на знаки светофора.
Опасная прогулка по перекрестку неадекватного мужчины попала в объектив камеры компании "Ситилинк".
Ранее подростки устроили опасные игры на дороге в Петрозаводске.
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