Петрозаводчанин не устоял перед соблазном забрать телефон, оставленный соседом в подъезде

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска раскрыли кражу мобильного телефона, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 37-летний горожанин: у него пропал мобильный телефон стоимостью около 5 тысяч рублей. Мужчина был уверен, что забыл его на подоконнике в подъезде, когда разговаривал с соседом. Именно на того и пало подозрение.

В дальнейшем данная версия подтвердилась. Подозреваемый, 44-летний мужчина, дал признательные показания. Он рассказал, что забрал оставленный без присмотра телефон себе, и буквально на следующий день продал.

В настоящее время по факту кражи ведется расследование, фигурант находится под подпиской о невыезде.