Мужчина в Петрозаводске погиб под колесами локомотива

Поезд насмерть сбил жителя Петрозаводска, сообщает транспортная прокуратура республики.

По информации ведомства, в субботу в 12.39 машинист грузового поезда на 404 км станции Петрозаводск увидел сидящего на бетонной опоре столба освещения человека, который при приближении поезда слез с опоры и упал под локомотив.

В результате примененного экстренного торможения предотвратить наезд не удалось. Пострадавший скончался от полученных травм.

Погибшим оказался 38-летний житель карельской столицы.

Обстоятельства происшедшего устанавливаются.

С начала 2019 года это шестое смертельное травмирование железнодорожным транспортом в республике.