Мужчина вышел из бара в Петрозаводске с чужим телефоном

В полицию с заявлением о краже обратилась бармен, сообщили в МВД Карелии.

Она работает в одном из питейных заведений, расположенном в микрорайоне Кукковка. Девушка оставила телефон на одном из столов. Ущерб превысил 14 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 58-летнего подозреваемого. Мужчина рассказал, что зашел в бар и выпил пиво. Заметил на одном из столиков мобильный телефон и украл его. Гаджет мужчина продал.

Возбуждено уголовное дело.