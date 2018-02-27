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Новости. Общество
11:04, 27 Февраля 2018

Мужчина взыскал с турфирмы 35 тыс. рублей за ролик в соцсети

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Мужчина взыскал через суд в Петрозаводске с ООО "Алем-Тур" более 35 тыс. рублей за размещенный без разрешения ролик.

Напомним, свои требования истец мотивировал тем, что созданный его трудом видеоролик без разрешения после переработки был размещен в аккаунте компании ответчика в одной из социальной сетей. Видео, как посчитал истец, используется фирмой для извлечения прибыли путем привлечения потенциальных клиентов. Он просил взыскать с компании 150 тыс. рублей, а также денежную компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. рублей.

"Решением суда иск удовлетворен частично. С ответчика в пользу истца взыскано 30 тыс. рублей компенсации за нарушение исключительного права на произведение, 5 тыс. рублей компенсации морального вреда и 900 рублей в возмещение судебных расходов. В остальной части иска отказано", - рассказали в пресс-службе горсуда Петрозаводска.

При определении размера взыскиваемой в пользу истца компенсации судом учтены такие критерии, как характер нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя.

По данным "Столицы на Онего", ответчиком по делу выступало ООО "Алем-Тур".

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