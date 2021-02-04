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Мужчина за 2020 год перенес четыре смертельно опасных заболевания и выжил

Новости. Общество
19:10, 05 Февраля 2021
фото: Anna Hale
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Житель английского города Блэкпул, графство Ланкашир, за 2020 год победил рак, сепсис, менингит и коронавирус.

Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на издание Daily Star.

В октябре 2019 года Нэтен Каммингс (Nathan Cummings), которому сейчас 25 лет, потерял равновесие и упал, когда находился на работе. Его госпитализировали, а во время осмотра у него обнаружили медуллобластому — злокачественную опухоль мозга размером с мяч для настольного тенниса.

Врачи экстренно провели рискованную операцию и удалили 90 процентов опухоли. Доктора предупреждали семью англичанина, что он может не выжить или остаться парализованным и немым, так как опухоль проникла глубоко в его мозг.

Несмотря на это, англичанин начал ходить уже через два дня после хирургического вмешательства.

Но уже к своему 24-му дню рождения, 30 декабря, Каммингс чуть не умер от менингита. Затем он дважды перенес сепсис во время курса химиотерапии в январе и марте 2020 года.

В январе 2021 года мужчина вновь заболел менингитом, а неделю спустя у него диагностировали коронавирус. Но состояние Каммингса улучшилось уже через четыре дня.

Англичанин не понимает, почему на него обрушилось столько болезней, но сохраняет позитивный настрой и призывает других людей никогда не сдаваться.

"Это был адский год. Борьба с раком, химиотерапия, менингит, сепсис и катаракта. Странно, что коронавирус я перенес без особых проблем", — сказал он.

Теперь Каммингс ждет результатов МРТ позвоночника, печени и почек. Ему нужно будет проходить обследования каждые три месяца, чтобы убеждаться, что опухоль не растет.

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