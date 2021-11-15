Мужчина, задержанный после ДТП с выпавшим трупом на трассе «Сортавала», признался в людоедстве

Один из задержанных после ДТП на трассе «Сортавала», где из машины выпал труп, подозревается в причастности к ещё одному преступлению.

Сотрудники уголовного розыска Санкт-Петербурга получили показания 23-летнего подозреваемого, в которых он признался в людоедстве. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на «47news».

Речь идёт об убийстве в парке Сосновка на севере Петербурга. 27 сентября 2020 года там в дренажной трубе нашли тело 38-летнего биржевого брокера со множественными ножевыми ранениями на шее, руках и животе.

По данным издания, 23-летний мужчина дал следующие показания. По его словам, он давно хотел попробовать человеческое мясо на вкус. В сентябре 2020 года он вышел на охоту в Сосновку, подкараулил и зарезал прохожего. Отрезал часть тела. Пришёл домой, сварил и съел. Труп спрятал в трубе.

Подозреваемый зарегистрирован в однокомнатной квартире в Мурино Всеволожского района Ленобласти. Жил он на чердаке дома на Большой Зелениной улице в Петроградском районе, где его задержали вместе с приятелем после убийства 50-летнего петербуржца, раскрытого благодаря ДТП.

Рано утром 20 ноября на 24-м километре трассы А-121 «Сортавала», у поворота на Керро, водитель «Митсубиши Галанта» не справился с управлением и врезался в отбойник. От удара из багажника вылетел труп с перерезанным горлом: голова держалась на позвоночнике. Трое мужчин скрылись, но вскоре были задержаны. Они рассказали, как совершили убийство и зачем. Причина — месть.