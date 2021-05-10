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Мужчина запер себя в клетку ради отказа от курения

Новости. Общество
19:10, 11 Мая 2021
фото: dha.gov.ae
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Житель Турции смастерил специальную клетку, чтобы бросить курить.

Ибрагим Юсель придумал оригинальный способ отказаться от курения. Ради того, чтобы избавиться от вредной привычки, турок сплел для себя специальный шлем из 40 метров медной проволоки. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на LADbible.

Юсель рассказал, что выкуривал по две пачки сигарет в день на протяжении 20 лет. Однако после смерти отца-курильщика от рака легких мужчина решил избавиться от пристрастия, погубившего родителя.

Бросить курить традиционными методами у турка не получилось, и тогда он пошел на радикальные меры, заперев голову в устройстве собственной разработки. Основой для изобретения послужил обычный мотоциклетный шлем. Самостоятельно клетку с головы Юсель снять не может — ключи от замка он каждое утро отдает родным, отправляясь на работу.

Жена поддержала Юселя, видя его безуспешные попытки побороть зависимость, хотя изначально была несколько обескуражена способом, который избрал ее супруг.

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Комментарии

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врунофф
2021-05-11 19:22:55
Местечковых бабенок надо в клетку запереть. Курят больше, чем мужики.
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