Мужчина "заработал" на продаже грузовика муниципальному предприятию в Карелии

В Сортавальском районе мужчина подозревается в мошенничестве, сообщили в Следкоме Карелии.
В 2017 году подозреваемый помог муниципальному предприятию в районе приобрести грузовой автомобиль. Транспортное средство он присмотрел в другом регионе РФ и убедил собственника завысить цену, чтобы в дальнейшем присвоить деньги.
В итоге мужчина украл 700 тысяч рублей.
Следствие продолжается. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Ранее директора турфирмы в Петрозаводске осудили за мошенничество.
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