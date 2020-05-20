Мужчина "заработал" на продаже грузовика муниципальному предприятию в Карелии

В Сортавальском районе мужчина подозревается в мошенничестве, сообщили в Следкоме Карелии.

В 2017 году подозреваемый помог муниципальному предприятию в районе приобрести грузовой автомобиль. Транспортное средство он присмотрел в другом регионе РФ и убедил собственника завысить цену, чтобы в дальнейшем присвоить деньги.

В итоге мужчина украл 700 тысяч рублей.

Следствие продолжается. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Ранее директора турфирмы в Петрозаводске осудили за мошенничество.