Директора турфирмы в Петрозаводске осудили за мошенничество

Директора туристической фирмы осудили за обман клиентов, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в период с января по ноябрь 2018 года директор, являющийся единственным учредителем туристической фирмы, заключил в своем офисе с 7 гражданами договоры, по которым принял на себя обязательства по подбору, бронированию и оплате туристических поездок.

Полученные от граждан более 400 тысяч рублей руководитель потратил на личные нужды. Переданные клиентам ваучеры и маршрут-квитанции являлись подложными.

О том, что ни авиаперелеты, ни размещение в отелях не оплачены, туристы узнавали уже в аэропорту, в связи с чем их поездки не состоялись.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что бывшего учредителя турфирмы в Карелии судят за мошенничество и присвоение денег клиентов.