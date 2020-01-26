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Директора турфирмы в Петрозаводске осудили за мошенничество

Новости. Криминал
13:55, 27 Января 2020
фото: © pixabay.com/ romaneau
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Директора туристической фирмы осудили за обман клиентов, сообщили в прокуратуре Карелии.

 

Установлено, что в период с января по ноябрь 2018 года директор, являющийся единственным учредителем туристической фирмы, заключил в своем офисе с 7 гражданами договоры, по которым принял на себя обязательства по подбору, бронированию и оплате туристических поездок.

Полученные от граждан более 400 тысяч рублей руководитель потратил на личные нужды. Переданные клиентам ваучеры и маршрут-квитанции являлись подложными.

О том, что ни авиаперелеты, ни размещение в отелях не оплачены, туристы узнавали уже в аэропорту, в связи с чем их поездки не состоялись.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что бывшего учредителя турфирмы в Карелии судят за мошенничество и присвоение денег клиентов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-01-27 14:44:44
А следовало посадить! Сколько людей остались без отдыха и без денег!
Вася
2020-01-27 14:09:38
Какой бандит,ААААА.
Гость
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