Бывшего учредителя турфирмы в Карелии судят за мошенничество и присвоение денег клиентов (ВИДЕО)

В городском суде Петрозаводска начали рассматривать дело в отношении директора туристической компании "Камбоджа".

Как рассказали в сюжете ГТРК "Карелия", по версии следствия, в течение прошлого года предприниматель получал деньги от клиентов – в среднем, по 60 тысяч за путевку, - но отправлял их не туроператору, а себе в карман. В общем сложности присвоил около полумиллиона рублей. Обманутые клиенты узнавали о том, что их билеты и ваучеры не действительны, только в аэропорту.

Во время следствия и суда учредитель фирмы практически все деньги за билеты и путевки вернул клиентам, поэтому дело начали рассматривать в особом порядке. Однако потерпевшие с этим не согласились, поскольку не дождались компенсации проезда до аэропорта и морального вреда.

Дело будет рассматриваться в обычном порядке, подсудимому грозит реальный срок лишения свободы.