Мужчине грозит штраф за езду без прав по Карелии

Нарушителя остановили 4 мая в Кондопоге.
В 19.30 сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления автомобилем 30-летнего водителя, не имеющего права на управление транспортными средствами, сообщили в ГИБДД Кондопоги.
Ранее водитель был лишён права на управление автомобилем, по окончании срока лишения водительское удостоверение не получил.
Мужчина привлечен к административной ответственности.
За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде наложения административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей.
Ранее нетрезвый водитель без прав пойман в районе Карелии.
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