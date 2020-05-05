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Мужчине грозит штраф за езду без прав по Карелии

Новости. Общество
14:17, 05 Мая 2020
фото: © ГИБДД Кондопоги
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Нарушителя остановили 4 мая в Кондопоге.

В 19.30 сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления автомобилем 30-летнего водителя, не имеющего права на управление транспортными средствами, сообщили в ГИБДД Кондопоги.

Ранее водитель был лишён права на управление автомобилем, по окончании срока лишения водительское удостоверение не получил.

Мужчина привлечен к административной ответственности.

За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде наложения административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Ранее нетрезвый водитель без прав пойман в районе Карелии.

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