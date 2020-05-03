Нетрезвый водитель без прав пойман в районе Карелии

Дорожные полицейские отстранили от управления автомобилем 31- летнего водителя в Сумском Посаде Беломорского района.

У водителя имелись явные признаки опьянения, сообщает паблик "Полиция Беломорска".

При проверке гражданина по базам данных установлено, что он не имеет права управления, ранее подвергался административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

В действиях водителя усмотриваются признаки состава преступления, предусмотренные ст. 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

В отношении владельца автомобиля возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ (Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения).

Ранее сообщалось, что пьяный водитель без прав в поселке Карелии сбил женщину.