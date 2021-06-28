Мужчине в Карелии, неоднократно избивавшему свою сожительницу, грозит 3 месяца ареста

Кондопожские полицейские расследуют уголовное дело о побоях, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района обратилась 38-летняя местная жительница, которая сообщила, что её избил сожитель — 41-летний горожанин.

Женщина рассказала, что избивший ее в ходе конфликта сожитель был пьян. Пострадавшей потребовалась помощь медиков.

Следует отметить, что это уже не первый случай рукоприкладства со стороны гражданского супруга — летом прошлого года он уже привлекался к административной ответственности за побои.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Фигурант призвал свою вину, ему грозит наказание в виде арест на срок до трех месяцев.