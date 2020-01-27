Мужчину, до смерти избившего жителя Карелии, отправили в колонию

Мужчину осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщили в Следкоме Карелии.

Мужчина распивал спиртное в квартире знакомого в Сегеже. В ходе застолья мужчины поссорились, и подсудимый избил хозяина квартиры руками, ногами и различными предметами.



От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.



Подсудимый с места происшествия скрылся, но был задержан.

Суд назначил 39-летнему мужчине наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее двух жителей Карелии отправили в колонию за убийство собутыльника.