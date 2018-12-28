Мужчину достали из перевернувшегося в Петрозаводске автомобиля

ДТП произошло минувшим вечером на Ключевском шоссе около заправки, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Вчера, 27 декабря, в 22.35 в районе дома №1-а по ул. Репникова водитель автомобиля "Нивы" не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие – бордюрный камень. Автомобиль откинуло на информационный щит.

В результате 38-летний водитель получил травмы.