Мужчину достали из перевернувшегося в Петрозаводске автомобиля

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ДТП произошло минувшим вечером на Ключевском шоссе около заправки, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
Вчера, 27 декабря, в 22.35 в районе дома №1-а по ул. Репникова водитель автомобиля "Нивы" не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие – бордюрный камень. Автомобиль откинуло на информационный щит.
В результате 38-летний водитель получил травмы.
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