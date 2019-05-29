Мужчину с "катюшей" поймали на реке в Карелии

Новости по теме
Загрузка...
Жителя Кеми поймали на браконьерстве, сообщили в пресс-службе Петрозаводского ЛО МВД на транспорте.
В ходе проведения рейда в устье реки Кемь инспекторы пресекли факт незаконной ловли рыбы.
37-летний мужчина ловил рыбу "катюшей" в месте нереста лосося атлантического (семги). Заметив полицейских, правонарушитель обрезал самодельную снасть и выбросил ее в реку.
Возбуждено административное производство.
Сотрудники транспортной полиции напоминают гражданам, что за ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, может последовать как административная, так и уголовная ответственность.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
26.05.2019, 21:20
24.05.2019, 10:00
22.05.2019, 14:33
28.05.2019, 08:20
24.05.2019, 18:40
Аналитика
Сегодня 11:52
Обществоведение
Жители Кинермы устроили протест против превращения исторического поселения в декорацию для киносъемок.
28.05.2019 09:40
27.05.2019 12:49
Чтиво
27.05.2019 11:01
Частная жизнь
Туристка из Карелии поделилась впечатлениями от встречи с Саули Ниинисте.
24.05.2019 11:37
22.05.2019 13:50
13.05.2019 09:57
Медиа
28.05.2019 12:52
Опрос
Где вы планируете провести отпуск?
Комментарии