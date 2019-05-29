Мужчину с "катюшей" поймали на реке в Карелии

Жителя Кеми поймали на браконьерстве, сообщили в пресс-службе Петрозаводского ЛО МВД на транспорте.

В ходе проведения рейда в устье реки Кемь инспекторы пресекли факт незаконной ловли рыбы.

37-летний мужчина ловил рыбу "катюшей" в месте нереста лосося атлантического (семги). Заметив полицейских, правонарушитель обрезал самодельную снасть и выбросил ее в реку.

Возбуждено административное производство.

Сотрудники транспортной полиции напоминают гражданам, что за ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, может последовать как административная, так и уголовная ответственность.