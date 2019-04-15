Мужчину с младенцем в коляске сбила иномарка поселке Карелии

Пенсионер в Сегежском районе устроил аварию, в которой пострадал годовалый ребенок и мужчина-пешеход, сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, 14 апреля в 16.00 в поселке Надвоицы Сегежского района возле дома № 6 по улице Мира (дворовая терриория), 78-летний водитель, автомобиля Nissan совершил наезд на 30-летнего мужчину с коляской, в которой находился ребёнок.

В результате ДТП травмы получили 2 человека: пешеход и годовалый ребёнок, обоим пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Информация по факту ДТП поступила из лечебного учреждения. Обстоятельства ДТП устанавливаются.