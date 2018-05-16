Мужчину убило током при работе на ЛЭП в Прионежье

В Прионежском районе следователи выясняют причины гибели мужчины, работавшего на ЛЭП, сообщает СУСК по Карелии.

По предварительным данным, 14 мая в поселке Машезеро было обнаружено тело 29-летнего мужчины. Установлено, что он получил удар током при несанкционированной работе на линии электропередач.

В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.