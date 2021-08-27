Мужчины Карелии превзошли женщин в страсти к выпивке за рулем

Госавтоинспекция Карелии сообщила, что в республике мужчины чаще оказываются пойманными в состоянии алкогольного опьянения за рулем.

Водители-мужчины чаще управляют транспортом в состоянии опьянения, нежели женщины. Об этом сообщает ГИБДД Карелии. Так, с начала года автоинспекторы привлекли к ответственности 1478 мужчин и 109 женщин.

Большинство пьяных водителей подверглись административному наказанию за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения. Такую ответственность понесли 946 нарушителей правил дорожного движения.

Ранее судебные приставы рассказали, много ли в Карелии женщин-алиментщиц.