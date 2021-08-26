Судебные приставы рассказали, много ли в Карелии женщин-алиментщиц

В республике неплательщиками алиментов являются чаще всего мужчины, но среди должников есть и женщины.

Женщины в пять раз реже мужчин являются неплательщиками алиментов в Карелии. При этом каждый шестой долг в этой сфере в республике накоплен дамами. Об этом сообщил врио заместителя руководителя УФССП России по Республике Карелия Андрей Ламзин во время пресс-конференции в Петрозаводске.

«На пять мужчин приходится одна женщина. То есть, условно говоря, каждый шестой должник является лицом женского пола», — сказал Ламзин.

Ранее сообщалось, что в этом году сотрудники карельской службы судебных приставов добились от алиментщиков выплат в размере 120 млн рублей.