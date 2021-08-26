Судебные приставы взыскали 120 млн рублей с неплательщиков алиментов в Карелии

В этом году сотрудники карельской службы судебных приставов добились от алиментщиков выплат в размере 120 млн рублей.
За семь месяцев 2021 года судебные приставы-исполнители взыскали 120 млн рублей у должников, не желающих платить алименты. Информация об этом содержится в материалах УФССП по Карелии, предоставленных прессе.
За этот период приставы возбудили 2797 исполнительных производств о взыскании алиментов. В аналогичном периоде прошлого года было возбуждено 3004 исполнительных производства.
С начала года 273 должника были привлечены к уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.
По 209 исполнительным производствам были наложены аресты на имущество должников. В отношении должников было вынесено 4553 постановления о временном ограничении на выезд из России. По 1388 производствам действуют постановления о временном ограничении должников в использовании автомобильных прав.
Ранее сообщалось, что в Карелии судебные приставы возобновили прием граждан.
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