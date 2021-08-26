Судебные приставы взыскали 120 млн рублей с неплательщиков алиментов в Карелии

В этом году сотрудники карельской службы судебных приставов добились от алиментщиков выплат в размере 120 млн рублей.

За семь месяцев 2021 года судебные приставы-исполнители взыскали 120 млн рублей у должников, не желающих платить алименты. Информация об этом содержится в материалах УФССП по Карелии, предоставленных прессе.

За этот период приставы возбудили 2797 исполнительных производств о взыскании алиментов. В аналогичном периоде прошлого года было возбуждено 3004 исполнительных производства.

С начала года 273 должника были привлечены к уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

По 209 исполнительным производствам были наложены аресты на имущество должников. В отношении должников было вынесено 4553 постановления о временном ограничении на выезд из России. По 1388 производствам действуют постановления о временном ограничении должников в использовании автомобильных прав.

Ранее сообщалось, что в Карелии судебные приставы возобновили прием граждан.