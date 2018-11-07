Мужчины получат возможность за 10 тысяч долларов лишить киборга девственности

В следующем году откроется первый в мире курорт с секс-роботами.

Популярность роботов для секса растет с момента появления первого подобного киборга в 2017 году. В Европе существует целый ряд борделей, где можно воспользоваться услугами роботов.

"Медикфорум" пишет, что в Калифорнии собираются открыть целый курорт, посвященный достижениям века высоких технологий. Об этом в интервью американским СМИ рассказал генеральный директор курорта.

"Со временем мужчины начинают относиться к нашим механизированным девушкам, как дети относятся к куклам. Они одевают их, разговаривают, что совсем не странно, поскольку в каждом мужчине всегда дремлет ребёнок" – пишет он.

Курорт с сексуальными роботами откроется в Западном Голливуде. Мужчинам придётся выложить 10 тысяч доллаов за возможность лишить робота девственности, а когда это произойдёт, то данная "девушка" уже поступит в широкое использование для всех желающих.