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Новости. Общество
23:30, 07 Ноября 2018
фото: pixabay.com / simisi1 / CC0 Creative Commons

Мужчины получат возможность за 10 тысяч долларов лишить киборга девственности

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В следующем году откроется первый в мире курорт с секс-роботами.

Популярность роботов для секса растет с момента появления первого подобного киборга в 2017 году. В Европе существует целый ряд борделей, где можно воспользоваться услугами роботов.

"Медикфорум" пишет, что в Калифорнии собираются открыть целый курорт, посвященный достижениям века высоких технологий. Об этом в интервью американским СМИ рассказал генеральный директор курорта.

"Со временем мужчины начинают относиться к нашим механизированным девушкам, как дети относятся к куклам. Они одевают их, разговаривают, что совсем не странно, поскольку в каждом мужчине всегда дремлет ребёнок" – пишет он.

Курорт с сексуальными роботами откроется в Западном Голливуде. Мужчинам придётся выложить 10 тысяч доллаов за возможность лишить робота девственности, а когда это произойдёт, то данная "девушка" уже поступит в широкое использование для всех желающих.

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