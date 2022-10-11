Мужчины в Карелии после объявления мобилизации стали чаще замораживать сперму

Клиники Карелии отмечают рост спроса на заморозку генетического материала.

В Петрозаводске на фоне частичной мобилизации вырос спрос на услуги по заморозке генетического материала. Об этом РБК рассказали представители частных клиник.



«Если раньше криоконсервацию биоматериала осуществляли в нашем центре 2-3 раза в год, то после объявления частичной мобилизации свой биоматериал мужчины криоконсервировали порядка 10 раз», — цитирует РБК Александра Романова, репродуктолога, главного врача республиканского центра ЭКО.



Эксперты также оценили ситуацию с рождаемостью в республике. Они отмечают снижение количества беременных женщин, которые встают на учет в 2022 году, а также повышение возраста, в котором женщины принимают решение о беременности. О такой тенденции говорят в Республиканском перинатальном центре.



Предыдущий рост мирового рынка криоконсервации был клеток замечен во время пандемии коронавируса. Спрос на заморозку половых клеток и эмбрионов подстегивала ошибочная информация о возможном бесплодии после перенесенной болезни и вакцинации.



