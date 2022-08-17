Музыкальный театр Карелии откроет сезон мюзиклом «Красная Шапочка и Серый Волк»

Большой театр республики откроет двери для маленьких зрителей уже 1 сентября.

Музыкальный театр Карелии готовится открыть свой новый театральный год. Сентябрь здесь начнется с мюзикла для детей «Красная Шапочка и Серый Волк» (3+). Спектакль можно будеть увидеть в День знаний, 1 сентября.

«В прошлом сезоне мы показали 143 спектакля и концерта, которые увидели более 73 тысяч зрителей. Впереди — новые премьеры, новые имена, новые события», — пишут в официальном паблике театра.

При этом официальное открытие сезона состоится 25 сентября. Зрители увидят в этот день оперу «Паяцы» (16+) в постановке Анны Осипенко. А 30 сентября и 1 октября театр представит балет «Алиса» (6+) в постановке Кирилла Симонова.