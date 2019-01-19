Музыкальный театр Карелии поделился планами на вторую половину сезона.

До закрытия сезона остается полгода, за которые карельская опера и балет планируют и показать премьерные спектакли, и порадовать публику гастролями интересных коллективов, и даже провести международный фестиваль современной хореографии.

В феврале и в июне состоятся премьеры двух детских музыкальных спектаклей. В конце зимы распахнет двери "Кошкин дом" - детская опера адресована самым маленьким. А в начале лета новый мюзикл на музыку Гладкова "Бременские музыканты" ждет зрителей постарше. Принцесса и Трубадур, веселые животные и незадачливые разбойники запоют на сцене в сопровождении живой рок-группы, которая в этот раз заменит привычный для музыкального театра симфонический оркестр.

Взрослых любителей оперы несомненно привлекут два названия, не часто появляющиеся на сцене: одноактные оперы Пуччини "Джанни Скикки" и "Сестра Анжелика". Над этими спектаклями с труппой Музыкального театра впервые будет работать творческая группа из Германии. Еще до конца сезона труппа начнет работу над "Принцессой цирка", но пока в театре затруднились назвать точную дату премьеры знаменитой оперетты Кальмана – все зависит от решения вопросов финансирования, постановка задумана просто роскошная, что требует немалых средств.

Вторая половина сезона особенно порадует поклонников балета. 10 марта на сцене Музыкального театра нашумевший "Солярис". Этот балетный спектакль – совместный продукт театра "Приют комедианта" (Санкт-Петербург) и M.A.D. Company. Продолжение размышлений, заложенных в знаменитом фантастическом романе Станислава Лема, в балетном "Солярисе" выражается выдающейся работой танцовщиков (среди которых настоящие знаменитости), космической сценографией и глубоким, близким к драматическому театру, проникновением в зрительское сознание. Спектакль много гастролирует и заполучить его для карельских зрителей было непросто, признаются в театре. Билеты уже появились в продаже.

Ну а в июне Музыкальный театр проведет большой фестиваль современной хореография. Известнейшие танцевальные компании из Норвегии, Финляндии, России приедут в Петрозаводск. Кирилл Симонов выпускает к фестивалю балет "Чайка" на музыку Щедрина. Он откроет программу, в которой настолько много интересной современной хореографии, что нам остается только призвать "Следите за афишей!" Полную ее версию в театре обещают обнародовать в феврале.