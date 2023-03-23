Музыкальный театр Карелии покажет свой спектакль на фестивале «Золотая Маска» в Москве

Опера «Паяцы» (16+) «Большого» театра Карелии выдвинута на Национальную театральную премию «Золотая маска» в шести номинациях.

Карельские «Паяцы» (16+) в постановке Анны Осипенко будут показаны в Москве в рамках конкурсной афиши фестиваля «Золотая маска» 29 марта. Площадкой, на которой развернется действие, станет сцена Московского Музыкального театра им. Станиславского и Немировича — Данченко. Зрительный зал театра имеет 1100 мест, сегодня почти все билеты на карельский спектакль уже проданы. Наряду с московскими любителями оперы «Паяцев» (16+) посмотрят и члены жюри премии, и ведущие столичные театральные критики — профессиональному сообществу предстоит решить, станут ли номинанты лауреатами. Итоги этого престижного театрального конкурса подведут в апреле, рассказали в Музыкальном театре республики.

«Мы, конечно, очень волнуемся, собираясь в эти ответственные гастроли, — говорит директор театра Елена Ларионова. — Спектакль наш технически очень сложный, а организация сцены в принимающем нас театре непростая, огромный зрительный зал со своими акустическими особенностями тоже требует определенных навыков. Надеемся, что наши артисты справятся с техническими задачами, с творческим волнением, и показ будет успешным».

Напомним, «Паяцы» (16+) номинирован на «Золотую маску» как лучший спектакль, лучшая работа режиссера (Анна Осипенко), лучшая женская роль (Дарья Батова), лучшая мужская роль (Павел Назаров), работа художника (Мария Лукка, Александр Мохов) и работа художника по свету (Стас Свистунович).

Перед отъездом в Москву «Паяцы» (16+) пройдут на сцене Музыкального театра Карелии 24 марта. Состав исполнителей будет тот же, что и на конкурсном показе в столице. Дирижер — заслуженный деятель искусств Карелии Михаил Синькевич.