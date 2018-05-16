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Новости. Культура
17:40, 16 Мая 2018

Музыкальный театр Карелии приглашает юных танцоров

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Объявлен набор в детскую балетную студию под руководством заслуженной артистки Карелии и России Натальи Гальциной.

Детская балетная студия при Музыкальном театре создана в 2009 году под руководством заслуженной артистки России и Карелии Натальи Васильевны Гальциной. Обучение проходит в двух возрастных группах: основная – классический танец  (10-12 лет) и  подготовительная  – ритмика с элементами классического танца (7-9 лет). За это время дети получают знания и навыки, которые помогут им продолжить хореографическое образование. 

С 2009 года обучение классическому танцу прошли более ста воспитанников. За это время студия стала лауреатом трех республиканских фестивалей "Танцует молодость", участвовала в многочисленных концертах и республиканских праздниках в Петрозаводске. В 2017 году юные балерины стали лауреатами, а в апреле этого года финалистами третьей Национальной премии в области культуры и искусства "Будущее России" и выступили в гала-концерте в Кремлевском дворце. 

Воспитанники студии не только обучаются искусству балета, но и принимают участие в спектаклях Музыкального театра "Щелкунчик", "Морозко", "Вперед в Квестландию!", "Дон Кихот".

30 мая очередной конкурсный набор воспитанников в балетную студию пройдет в балетном зале КДЦ "Маски" с 17.00 до 20.00 час. Справки по телефону (814 2) 78 56 32.

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