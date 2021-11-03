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Музыкальный театр Карелии ждет зрителей на балете, оперетте и сказке в ноябрьские праздники

Новости. Культура
17:20, 03 Ноября 2021
фото: © Министерство культуры Республики Карелия

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Большой театр республики приготовил для взрослых и детей в праздничные разнообразную программу.

Выходные дни с 4 по 8 ноября — хорошая возможность культурного досуга для взрослых и детей. Музыкальный театр в эти дни работает, и что посмотреть на его сцене найдется и тем, и другим, отметили в театре.

Так, 4 ноября в афише храма Мельпомены — балет Чайковского «Лебединое озеро». Спектакль справедливо можно отнести к разряду «вечных ценностей», он никогда не обманывает зрительских ожиданий. Музыкальный театр представляет вполне классическую версию этого шедевра, а за дирижерским пультом в этот день будет маэстро Анатолий Рыбалко, что само по себе гарантирует высокое качество звучания. На этот спектакль зрители часто приходят семьями – «Лебединое озеро» подходит как для первого знакомства с балетом, так и для новых хореографических впечатлений. Поэтому 4 ноября театр проводит акцию «В театр всей семьей»: семейные билеты продаются с 30% скидкой.

6 ноября любителей оперетты соберет «Летучая мышь» Штрауса. Спектакль в представлении не нуждается: на сцене веселье, шутки и радостная музыка. Оперетту любит публика постарше, но и молодым зрителям не будет скучно в зале — классическая оперетта и в наше время дарит праздничное настроение.

А 7 ноября в афише театра спектакль для юных зрителей «Хрустальная туфелька». История о Золушке всегда находит своего зрителя, мачеха с сестрами неизменно смешит публику, а трогательная история замарашки и королевского сына волнует сердца юных принцесс. Спектакль всегда собирает аншлаг. В этот день после спектакля состоится занятие «Семейного клуба».

В администрации театра напомнили, что для посещения спектакля понадобится QR-код или справка о ПЦР тесте. Дети до 18 лет проходят в зрительный зал свободно.

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Комментарии

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