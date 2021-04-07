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Музыканта обокрали в общежитии Петрозаводска: подозреваются подростки

Новости. Криминал
07:15, 08 Апреля 2021
фото: pixabay
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Следственные органы Петрозаводска возбудили уголовное дело в отношении двух подростков, подозреваемых в краже ценных вещей из комнаты в общежитии.

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в феврале 2021 года подозреваемые проникли в комнату в общежитии, откуда похитили электрическую гитару, микшерский пульт, ноутбук, шуруповерт, электрическую бритву и другие предметы.

Ущерб потерпевшему составил более 19,9 тысяч рублей.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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