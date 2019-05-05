Музыканты "Queen" стали богаче королевы Великобритании

Члены британской рок-группы "Queen" стали богаче королевы Великобритании Елизаветы II благодаря фильму "Богемская рапсодия", премьера которого состоялась в прошлом году.

Состояние знаменитых музыкантов подсчитала газета "The Sunday Times". После успеха фильма о Фредди Меркьюри и остальных членах "Queen" общее состояние оставшихся в живых участников рок-группы — Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона — составило £445 млн ($585 млн). А за 2018 год каждый из них стал богаче на £25 млн ($33 млн).

Тем временем финансовое состояние британского монарха в прошлом году уменьшилось и составило £370 млн ($487 млн), пишет "Life.ru" .