В Прионежском районе мужчина угнал авто знакомой и бросил его на заправке

Житель Петрозаводска хотел доехать до карельской столицы.

В полицию Прионежского района в октябре поступило заявление от жительницы одного из поселков, которая сообщила об угоне автомобиля, который был припаркован во дворе частного дома, сообщили в пресс-службе карельского ведомства 16 ноября.

Сотрудники выяснили, что к преступлению может быть причастен знакомый потерпевшей из Петрозаводска, который накануне в числе других приятелей был у нее в гостях, а когда хозяйка заснула, покинул дом.

Местонахождение 38-летнего подозреваемого обнаружили. Он признался, что хотел доехать до города, но потом владелица иномарки стала ему звонить, и он бросил машину на заправке, не доехав до карельской столицы.

Возбудили уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, принудительных работ, лишения свободы на срок до пяти лет, отметили в источнике.