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МВД аннулирует карты не прошедших техосмотр автомобилей

Новости. Общество
19:40, 08 Января 2021
фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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С 1 марта МВД будет аннулировать диагностические карты технического осмотра автомобилей, если выяснится, что на самом деле машины его не проходили.

Как сообщает РИА Новости, это следует из новой редакции Федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

При аннулировании карты отметка об этом будет вноситься в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИС ТО). Операторам, выдавшим карту без реального техосмотра, грозит ответственность по статье КоАП "Нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств" — штраф от ста до трехсот тысяч рублей.

Закон предусматривает и другие изменения в процедуре техосмотра. Так, с 1 марта весь процесс будет фиксироваться на камеру, а снимки автомобилей будут затем передавать в ЕАИС ТО. Туда же будут вносить координаты места нахождения машины, дату и время начала и окончания диагностики.

Диагностическую карту будут выдавать в электронном виде, при желании автомобилисты смогут получить бумажный аналог.

 

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