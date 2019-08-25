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Новости. Общество
13:01, 25 Августа 2019
фото: правительство Карелии

МВД: День республики в Медвежьегорске прошел без нарушений

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Полиция обеспечила порядок во время празднования 99-летия республики, сообщает МВД Карелии.

"В мероприятиях в Медвежьегорске приняли участие около 8 тысяч жителей и гостей республики. В обеспечении правопорядка помимо сотрудников полиции были задействованы представители Росгвардии, казачества и добровольных народных дружин. Нарушений общественного порядка не допущено", - говорится в сообщении.

 

 

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