МВД: День республики в Медвежьегорске прошел без нарушений

Новости по теме
Загрузка...
Полиция обеспечила порядок во время празднования 99-летия республики, сообщает МВД Карелии.
"В мероприятиях в Медвежьегорске приняли участие около 8 тысяч жителей и гостей республики. В обеспечении правопорядка помимо сотрудников полиции были задействованы представители Росгвардии, казачества и добровольных народных дружин. Нарушений общественного порядка не допущено", - говорится в сообщении.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
23.08.2019, 19:40
22.08.2019, 19:10
22.08.2019, 10:46
24.08.2019, 13:07
18.08.2019, 20:40
23.08.2019, 19:10
Аналитика
22.08.2019 15:22
Тема недели
Жители севера Карелии утверждают, что до них добралась радиация после взрыва в районе Белого моря. Так ли это?
22.08.2019 15:05
22.08.2019 10:46
20.08.2019 12:05
19.08.2019 14:09
Чтиво
22.08.2019 14:35
Без политики
Арещенко Дарья Сергеевна – врач-диагност офтальмологического центра Карелии, которая приехала в Петрозаводск из Белоруссии, чтобы разгадать загадки жителей Карелии.
19.08.2019 11:20
15.08.2019 09:30
14.08.2019 09:34
Медиа
23.08.2019 11:20
Опрос
Нужно ли ограничить использование мобильников учениками в школах?
Комментарии