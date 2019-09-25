МВД Карелии приглашает на пробег памяти погибших сотрудников НКВД

МВД по Республике Карелия приглашает принять участие в ежегодном легкоатлетическом пробеге "Орзега – Петрозаводск", сообщается на сайте ведомства.

В этом году пробег пройдет в 37 раз и традиционно будет посвящен памяти сотрудников НКВД КФССР, погибших в боях за станцию Орзега в сентябре 1941 года.

Пробег по маршруту станция Орзега – Петрозаводск состоится 28 сентября. Каждый из участников сможет выбрать для себя любую дистанцию: 20, 10 или 5 километров.

Республиканское МВД приглашает всех любителей оздоровительного бега принять участие в мероприятии, без ограничения возраста. Регистрация участников состоится 28 сентября с 08:00 до 09:00 часов утра в фойе центрального входа в здание МВД по Республике Карелия по адресу: пр. Карла Маркса, 18.

Отправление к старту на автобусах от здания Министерства внутренних дел по Республике Карелия в 9.00.