Подписаться
Новости. Общество
18:40, 25 Сентября 2019

МВД Карелии приглашает на пробег памяти погибших сотрудников НКВД

Загрузка...

МВД по Республике Карелия приглашает принять участие в ежегодном легкоатлетическом пробеге "Орзега – Петрозаводск", сообщается на сайте ведомства.

В этом году пробег пройдет в 37 раз и традиционно будет посвящен памяти сотрудников НКВД КФССР, погибших в боях за станцию Орзега в сентябре 1941 года.

Пробег по маршруту станция Орзега – Петрозаводск состоится 28 сентября. Каждый из участников сможет выбрать для себя любую дистанцию: 20, 10 или 5 километров.

Республиканское МВД приглашает всех любителей оздоровительного бега принять участие в мероприятии, без ограничения возраста. Регистрация участников состоится 28 сентября с 08:00 до 09:00 часов утра в фойе центрального входа в здание МВД по Республике Карелия по адресу: пр. Карла Маркса, 18.

Отправление к старту на автобусах от здания Министерства внутренних дел по Республике Карелия в 9.00.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.09.2019, 15:04
Власти Карелии сообщили, в каких районах завтра включат отопление
19.09.2019, 14:30
Почему дома Петрозаводска не подключают к теплу, ответил глава Минстроя Карелии
25.09.2019, 12:09
Грузовик раздавил женщину, выбежавшую на дорогу в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО)
18.09.2019, 13:50
Какое–то время мы бегали
20.09.2019, 18:18
Молодая мать в Петрозаводске задушила новорожденного ребенка - Следком
21.09.2019, 13:40
Лесной проспект в Петрозаводске встал в пробке в обе стороны из-за новых светофоров (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 15:53
Обществоведение
"На уроке "щекотал" девочку по спине ножом"
Гособвинитель зачитал показания матери "петрозаводского маньяка" Антона Ипатова, данные во время следствия, так как женщина отказалась свидетельствовать против сына в Верховном суде Карелии.
"Позор такой власти!" 6
Сегодня 11:49
Полицейский рассказал, как пытался поймать "петрозаводского маньяка" 2
24.09.2019 15:22
Миссия выполнима 1
24.09.2019 15:21
Деньги на школы, садики и благоустройство 7
24.09.2019 09:13
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 16:10
Без политики
Эпидемия XXI века
Новая детская клиника "Здравляндия" за несколько месяцев своей работы успела влюбить в себя сотни карельских детишек и заслужить доверие родителей за свой особенный подход к детской медицине.
"Историческая память становится площадкой для баталий" 1
Сегодня 16:02
Цыпкин против глупости 2
Сегодня 11:34
Сорока как символ депутатского невежества 3
24.09.2019 15:51
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером ни ТНТ-ОНЕГО"
24.09.2019 11:07
все фото и видео

Опрос

Нужно ли в Карелии включать отопление раньше установленных сроков?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»