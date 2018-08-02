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Новости. Происшествия
09:47, 02 Августа 2018

МВД Карелии просит не переводить деньги "неизвестным родственникам", якобы попавшим в беду

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За два летних месяца только в Петрозаводске органами внутренних дел зарегистрировано 15 случаев мошенничества, когда людей обманывали "по-родственному", сообщили в МВД Карелии.

Обратившись с заявлением в дежурную часть УМВД России по Петрозаводску, житель столицы Карелии сообщил о том, что стал жертвой мошенников. Уточняя детали случившегося, сотрудники полиции выяснили, что в отношении мужчины злоумышленники использовали распространенный способ завладения чужими сбережениями.

"Привет. Узнал? Я выехал к тебе на машине, скоро увидимся" - с такими словами обратился к потерпевшему мужчина, позвонивший с неизвестного номера. По голосу и манере общения, петрозаводчанин идентифицировал звонившего как родственника, живущего в соседнем регионе. Спустя несколько часов тот снова позвонил и тревожно сообщил, что грубо нарушил Правила дорожного движения. Теперь сотрудники дорожно-патрульной службы, которые зафиксировали нарушение, требуют у него 30 тысяч рублей, чтобы не привлекать его к ответственности.

Для большей убедительности "родственник" передал трубку "полицейскому", который разъяснил возможные последствия нарушения, а также назвал сумму "штрафа" и номер банковской карты, на которую его нужно перечислить. Озабоченный этой ситуацией, заявитель перевел указанную сумму, а вскоре несчастный "родственник" опять позвонил. В этот раз он сообщил, что ему удалось договориться с полицейскими об уменьшении "штрафа", но для этого нужно заплатить еще 30 тысяч рублей. Все деньги он обещал вернуть по приезду.

Петрозаводчанин так толком ничего и не понял, но очередной перевод выполнил. После этого сам решил связаться с родственником по номеру телефона, который у него был записан ранее. Во время разговора выяснилось, что тот находится дома и не планировал поездку в Карелию.

По данным столичной полиции за два летних месяца только в Петрозаводске органами внутренних дел зарегистрировано 15 случаев с подобной схемой обмана граждан.

Сотрудники МВД по Республике Карелия напоминают: любая информация с просьбами об оказании финансовой помощи родственнику или знакомому требует проверки. Тем более если она приходит с неизвестных вам телефонных номеров.

Свяжитесь непосредственно с этими людьми, используя ранее известные вам телефоны и адреса электронной почты.

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