МВД объявило в розыск признанного иноагентом журналиста Евгения Киселева

Журналист и медиаменеджер Евгений Киселев, признанный в России иноагентом, объявлен в розыск.

Это следует в пятницу из базы розыска МВД России, передает ТАСС.

«Киселев Евгений Алексеевич, 15 июня 1956 года рождения, разыскивается по статье УК», — указывается в базе розыска МВД без уточнения конкретной статьи.

Минюст России включил Киселева в список лиц, выполняющих функцию иностранного агента, в начале апреля. В обосновании включения в список Киселева было указано «осуществление политической деятельности», а иностранным источником указана Украина.

Киселев — журналист, медиаменеджер и политический обозреватель. Работать на телевидении начал с 1984 года. С 1993 по 2001 год являлся сотрудником телеканала НТВ. В настоящее время Киселев работает на телеканале «Украина-24».