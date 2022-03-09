МВД подсчитало, сколько сотрудников ППС не хватает на улицах городов Карелии

Численность сотрудников подразделений патрульно-постовой службы в Карелии ниже нормативной на 24%, что отражается на борьбе с уличной преступностью.

Такой вывод содержится в отчете МВД Карелии об итогах работы за 2021 год, направленном в парламент республики.

По данным ведомства, при штатной численности 391 человек в ППС не хватает 94 сотрудников.

Это оказывает «негативное влияние на эффективность профилактики и пресечения правонарушений на улицах и в иных общественных местах», говорится в отчете МВД.

Тем не менее, в прошлом году официальная статистика показала снижение уровня уличной преступности на 10,1% по сравнению с 2020 годом. За отчетный период было зарегистрировано 2103 преступления, совершенного на улицах. Каждое третье из них — кражи.