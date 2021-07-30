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МВД предлагает автоматически лишать прав водителей с серьёзными заболеваниями

Новости. Общество
19:40, 31 Июля 2021
фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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С марта 2022 года медсправки, необходимые для получения и продления водительских прав, Минздрав будет автоматически передавать в МВД.

Об этом сообщает "Коммерсант", ссылаясь на проект поправок к закону "О безопасности дорожного движения". Первая версия законопроекта была опубликована в ноябре 2019 года. Теперь же она доработана с учетом поступивших в ходе обсуждения замечаний, пишет "Российская газета".

Как говорится в пояснительной записке, за десять лет действия водительского удостоверения у гражданина может обнаружиться заболевание, являющееся противопоказанием для управления автомобилем. Сегодня таких водителей в основном полиция выявляет случайно.

МВД и Минздрав решили изменить привычный порядок. Если на плановом медосмотре врач обнаружит у человека серьезное заболевание, несовместимое с управлением авто, то действие его водительского удостоверения будет временно приостановлено, а водителя направят на внеочередное медосвидетельствование.

Если диагноз не подтвердится, то по электронному заключению от клиники ГИБДД права "разблокирует". В случае, если состояние здоровье не позволяет управлять машиной, то права аннулируют.

Список болезней, при которых запрещено иметь водительские права, утвержден постановлением правительства №1604. В него входят серьезные проблемы со зрением, нефункциональность конечностей, алкоголизм, наркомания и ряд других заболеваний.

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Комментарии

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кир
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