МВД предлагает внести изменения в водительские права и паспорт машины

Министерство внутренних дел выступило с предложением уточнить перечень данных, которые вносятся в паспорт транспортного средства и в образец водительского удостоверения.

В частности, предлагается изменить внешних вид водительских прав: на документе могут появиться надписи DRIVING LICENCE и PERMIS DE CONDUIRE ("водительские права" на английском и французском языках).

Что касается главного документа на машину — ПТС — то в нем уточнят перечень информации, вносимой в графу "Особые отметки".

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