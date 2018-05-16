МВД предложило отказаться от знака "Шипы"

По мнению авторов предложения, знак, который сейчас заставляют клеить автомобилистов, "давно потерял свою актуальность".

Напомним, что обязанность водителя устанавливать опознавательный знак "Шипы" сзади механических транспортных средств, на которых установлена шипованная резина, закреплена "Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации". За несоблюдение этого требования водителю грозят предупреждение или штраф 500 рублей.

Как пишет auto.mail, теперь МВД России предложило отменить опознавательный знак "Шипы" — в министерстве считают этот знак больше не актуальным. Соответствующие изменения указаны в проекте постановления правительства, размещенном на портале проектов нормативных актов.

По мнению авторов предложения, на которых ссылается РБК, "знак давно потерял свою актуальность", так как "динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются иными факторами". Среди таких факторов указывается конструкция транспортного средства и наличие современных электронных систем.