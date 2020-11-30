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МВД предложило ввести отдельный перечень навыков для экзамена на права

Новости. Общество
21:05, 30 Ноября 2020
фото: Donat Sorokin/TASS
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Министерство внутренних дел предлагает ввести в новый административный регламент по проведению экзамена на права отдельный перечень навыков вождения.

Список состоит из 19 пунктов, сообщает РИА Новости. Некоторые из включенных в него навыков ранее проверяли на площадке: парковку задним ходом с поворотом на 90 градусов, параллельную парковку, остановку и начало движения на подъеме и спуске.

Экзаменуемый также должен показать способность разворачиваться в ограниченном пространстве или при ограниченной ширине проезжей части с использованием движения задним ходом; проезды регулируемых и нерегулируемых перекрестков, железнодорожного переезда, навыки обгона и опережения, перестроения на дороге с двумя и более полосами.

Отдельные требования могут коснуться и водителей автобусов, от которых, как предлагает МВД, будут ожидать умения останавливать транспортное средство для безопасной посадки или высадки пассажиров.

Ранее ведомство сообщило о новой редакции административного регламента по проведению экзаменов на водительские права.

Документ все так же предусматривает от одного до трех штрафных баллов за ошибку. Самые грубые огрехи (не пристегнутый ремень безопасности или использование телефона за рулем) вынесены в отдельный блок, причем при допущении этих ошибок экзамен незамедлительно прекращается.

Чтобы получить положительную оценку, экзаменуемому придется продемонстрировать навыки вождения на дороге, набрав при этом, как и ранее, менее пяти штрафных баллов.

Вступление в силу нового регламента запланировано на 1 апреля 2021 года.

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