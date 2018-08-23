МВД России предложило выдавать водительские удостоверения с микрочипом

Министерство внутренних дел России выступило с предложением оснастить водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств электронными носителями информации.

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, разработанный проект приказа утверждает образцы документов нового поколения и устанавливает требования к их оформлению.

"Предусматривается, что отличительной особенностью документов нового поколения станет наличие в них микроэлектронного устройства (микрочипа), а также ряда дополнительных степеней защиты", — сказала Волк.

Она отметила, что документы будут изготавливаться на пластиковой основе, верхний и нижний слой которой лазероактивны. Выдавать их планируют в подразделениях Госавтоинспекции, имеющих необходимые технические возможности.

Кроме того, предлагается перевести надписи наименования документов («водительское удостоверение» и «свидетельство о регистрации») на английский и французский языки.

С 3 августа госпошлина за выдачу водительского удостоверения нового образца выросла до 3 тыс. рублей, пишет RT.