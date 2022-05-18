Житель Петрозаводска пожаловался на угрозы незнакомца, и теперь того ищет полиция (ФОТО)

Полиция Петрозаводска обратилась к жителям города с просьбой помочь в поиске подозреваемого, чье преступление заключается в угрозах.
Об этом сообщили в МВД Карелии.
«В середине апреля неустановленное лицо в районе Древлянской набережной высказывало угрозы в отношении прохожего», — говорится в сообщении.
МВД опубликовало фотографию «возможного подозреваемого».
Всех, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефону: 8 911 428 63 10. Конфиденциальность гарантируется.
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