"Мы готовы реагировать на поручения президента" - Парфенчиков о прямой линии Путина

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о готовности приять участие в прямой линии президента, если к республике возникнут вопросы.

"Начинается прямая линия президента Российской Федерации Владимира Путина. Нахожусь на рабочем месте. На связи – все ответственные должностные лица по ключевым направлениям работы правительства Карелии, а также районы республики. Прямая линия – это уникальный и эффективный формат общения, который позволяет точечно и оперативно выявлять и решать болевые вопросы на всех уровнях власти страны. Мы готовы реагировать на поручения президента и отвечать на вопросы жителей", - написал Парфенчиков на своей официальной странице "ВКонтакте".

Прямая линия с Владимиром Путиным началась сегодня в 12.00. Телеканалы отвели на трансляцию три часа эфирного времени.

На прямую линию к утру четверга поступило почти 1.5 миллиона вопросов от жителей России.