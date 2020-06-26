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"Мы хотим, чтобы нашим детям и внукам было хорошо и спокойно жить, учиться и работать в своей стране" (ВИДЕО)

Новости. Общество
19:21, 27 Июня 2020
фото: администрация Прионежского района
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Дачники Прионежского района рассказали, почему они участвуют в Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.

В Карелии продолжается общероссийское голосование по поправкам в Конституцию; впервые оно проходит, в том числе, и в дачных кооперативах.

Дачник Михаил Рогозин, отметил, - чтобы выполнить свой гражданский долг, ему пришлось лишь обогнуть два дома.

"Мы участвуем в таких масштабных для страны изменениях, потому что беспокоимся о своем будущем, будущем детей и внуков, и, конечно, хотим, чтобы им было хорошо и спокойно жить, учиться и работать в своей стране", - сказал участник голосования.

О том, как голосовали дачники в Прионежском районе, рассказали в сюжете Сампо ТВ.

Видео можно посмотреть здесь.

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