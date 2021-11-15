«Мы на грани!» - введение QR-кодов поставило под угрозу закрытия вегетарианское кафе в Карелии

Владельцы вегетарианского кафе «Чистый Вкус» в Петрозаводске рассказали, как они выживают в период коронавирусных ограничений, и попросило помощи.

На странице вегетарианского кафе «Чистый Вкус» в соцсети появмлась запись – крик души предпринимателей.

«Вас интересует, как выживает кафе после введения QR-кодов? Нам не раз задавали этот вопрос. Сегодня я решила рассказать вам, как обстоят наши дела. В двух словах - мы на грани. Если первый локдаун мы как-то преодолели "на честном слове", впоследствии постепенно закрывая финансовые бреши, но не оправились до уровня "доковида" до сих пор. То сейчас своих ресурсов пережить фактически тот же локдаун, только конкретно для ресторанной отрасли, у нас уже не хватает. И что будет с "Чистым Вкусом" уже завтра, мы предсказать не в силах.

Обещанных государством субсидий мы не увидим, в налоговой считают что мы не подпадаем под условия. Кредитов общепиту банки давать не спешат, слишком высокие риски. Даже с госгарантиями, который обещали пострадавшим отраслям.

Так что рассчитывать мы можем только на вашу поддержку», - написала владелица кафе.

"Чистый Вкус" признался, что пытался найти выход самостоятельно, но ничего не получилось.

«После введения кодов выручки упали почти в два раза, этого не хватает даже на поддержание работы самого кафе, не говоря уже о новых проектах.И у нас очень мало времени, чтобы выправить ситуацию! Без вашей поддержки "Чистого Вкуса" в Петрозаводске не будет», - рассказали в кафе.

Поэтому, если вы готовы помочь заведению выжить в это нелегкое ковидное время, то можно перечислисть любую сумму на счет кафе.

«Каждый перевод - не просто донейт, а чек, по которому можно будет оплатить наши блюда, напитки и десерты в удобное для вас время. При визите в кафе, заказе с собой, либо заказе блюд на праздник. Впереди всеми любимый Новый год. Мы всегда готовим торты, сладости или блюда к новогоднему столу под заказ, и перечислив средства как предоплату сейчас, вы сможете на них сделать заказ и к новому году тоже. Вне зависимости от того, что будет дальше происходить с "Чистым Вкусом", все полученные средства мы внесём в базу данных как депозит на оплату заказов и выполним их в удобное вам время. Просто сохраните скрин своего чека, чтобы предъявить при заказе», - заверили предприниматели.