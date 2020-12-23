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"Мы не делаем это в погоне за деньгами": Путин объяснил цели приватизации госимущества

Новости. Экономика
16:32, 24 Декабря 2020
фото: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Приватизация в России проходит с пользой для соответствующих отраслей, заявил президент РФ Владимир Путин.

Об этом шла речь на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".

"Это нужно делать только тогда и там, где результаты этих приватизационных процессов приносят значимый, понятный вклад в развитие в соответствующую отрасль. Мы так и делаем, мы не делаем это в погоне за деньгами, чтобы во что бы то ни стало получить какой-то выигрыш от реализации госимущества", — сказал Путин.

Ранее администрация Петрозаводска заявила, что планирует приватизировать в 2021 году более 20 объектов. Сколько денег это должно принести бюджету, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-12-24 17:00:43
А нужно ли это делать и кому это выгодно? 2021 год может стать годом начала передачи крупных федеральных государственных унитарных предприятий и находящихся в федеральной собственности пакетов акций, ранее уже приватизированных предприятий, в частные руки. В том, что приватизация будет масштабной, сомнений нет. Все последние годы Правительство Российской Федерации собиралось целиком или частично продать находящиеся в федеральной собственности крупные пакеты акций вроде ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (ПАО «НМТП») и АО «Объединённая зерновая компания» (АО «ОЗК», крупнейшая инфраструктурная и трейдинговая компания, обеспечивающая экспортный потенциал российского зерна на мировом рынке и осуществляющая торгово-закупочную деятельность на внутреннем зерновом рынке). Минфин России предлагает вновь рассмотреть возможность приватизации ПАО «Транснефть», ОАО «РЖД», ПАО «Аэрофлот», ПАО «РусГидро», ПАО «Совкомфлот» (крупнейшая судоходная компания Российской Федерации, один из мировых лидеров в сфере морской транспортировки углеводородов, а также обслуживания шельфовой разведки и добычи нефти и газа) и ПАО «Россети». Позиция Минфина России выглядит так: долю Российской Федерации во всех компаниях, за исключением оборонных, нужно снизить до 50 %, а в ряде случаев – и до 25 %.
И это более чем странно, ведь поток дивидендов, которые платят крупные компании с участием в них Российской Федерации в бюджет в 2019 году, практически удвоился и составил 561 млрд. рублей. Спрашивается, зачем же тогда избавляться от постоянного источника доходов? Ситуация выглядит так: «амбициозный план приватизации», по сути, нужен, чтобы передать в частные руки курицу, несущую золотые яйца.
А нам остаётся лишь ждать ещё большего обнищания и появления новых абрамовичей, дерипасок и вексельбергов , а может жирные куски достанутся тем, кто уже входит в список Forbes.

бюджет
2020-12-24 16:58:35
Особо это важно при приватизации Массандры. Очень классно проведена.
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