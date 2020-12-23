"Мы не делаем это в погоне за деньгами": Путин объяснил цели приватизации госимущества

Приватизация в России проходит с пользой для соответствующих отраслей, заявил президент РФ Владимир Путин.

Об этом шла речь на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".

"Это нужно делать только тогда и там, где результаты этих приватизационных процессов приносят значимый, понятный вклад в развитие в соответствующую отрасль. Мы так и делаем, мы не делаем это в погоне за деньгами, чтобы во что бы то ни стало получить какой-то выигрыш от реализации госимущества", — сказал Путин.

Ранее администрация Петрозаводска заявила, что планирует приватизировать в 2021 году более 20 объектов. Сколько денег это должно принести бюджету, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".